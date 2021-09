Nieuwbakken Duits bondscoach Hansi Flick met kopzorgen richting debuut: Müller haakt af, geen Neuer tegen Liechtenstein

Hansi Flick zal bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland niet kunnen rekenen op Thomas Müller. De aanvaller van Bayern München heeft een dijblessure en mist het drieluik in de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar tegen Liechtenstein (donderdag in St. Gallen), Armenië (zondag in Stuttgart) en IJsland (komende woensdag in Reykjavik). Doelman Manuel Neuer mist dan weer al zeker het treffen met Liechtenstein.