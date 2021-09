Ontdek alles over het nieuwe voetbalseizoen in onze Limburgse Voetbalgids

Ein-de-lijk! Eindelijk rolt de bal weer. Eindelijk zal er opnieuw gescoord worden, van Pelt tot Heers en van Beringen tot Lanaken. Eindelijk is corona bijna getackeld. Eindelijk kunnen onze meer dan twintig enthousiaste voetbalmedewerkers de provincie weer doorkruisen om u de beste artikels en het jongste voetbalnieuws te bezorgen over uw favoriete club. Zoals voorheen, toen dat vervelende, verschrikkelijke virus nog niet in de aanval trok. Wat hebben we naar deze comeback van het voetbal in de lagere reeksen uitgekeken, samen met u.