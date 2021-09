Mensen mogen weer dansen, mogen weer naar school, weer naar kantoor, en weer onbeperkt thuis samenkomen. Maar hoe staat het virus er vandaag voor? Is de epidemie genoeg gaan liggen voor het leven zich weer op gang trekt? “Neen, maar dat was met de deltavariant ook niet mogelijk”, zegt Marc Van Ranst. “Als de oorspronkelijke variant was gebleven, dan was het virus nu schier weggeweest.”