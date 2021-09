Kleuters van ’t Nieverke starten in comfortabele containerklassen

“Onze containerklassen waren pas vrijdag klaar, maar ze zien er heel mooi uit. We kregen de ouders al op bezoek en zij waren ook heel enthousiast. Deze tijdelijke lokalen zien er zelfs beter uit dan de vroegere klassen”, zegt directrice Fabienne Vanaken. Ook de leerkrachten zijn heel tevreden met de nieuwe en goed uitgeruste lokalen en ze gingen graag mee op de foto. In totaal zijn er vijf kleuterklassen en een sanitaire blok ingericht in de containers. Die kregen een plek op de speelplaats en blijven staan zolang de werken duren. Het einde was normaal gepland tegen april 2022, maar die deadline lijkt scherp nu er een schaarste is aan bouwmaterialen. Bovendien gaat het om erg ingrijpende renovatiewerken. Zo krijgt het gebouw aan de straatkant een nieuw dak. In de vleugel daarlangs wordt het plafond verlaagd, en onder het nieuwe dak daar komt er een polyvalente ruimte die kan dienen als eetzaal voor de kleuters. Op een derde gebouw komt er een extra verdieping in houtskeletbouw. Daar komen twee nieuwe klaslokalen en wat extra voorzieningen zoals een kleine keuken en een opbergruimte.

