Lothar uit ‘Blind getrouwd’ verbreekt verloving met zijn vriendin Kelsey: “Ik was de controle wat kwijt”

Het wil maar niet lukken in de liefde voor Lothar Callaerts (27), die vorig jaar in Blind Getrouwd werd gekoppeld aan Tatiana ‘Tati’ Rogier. Een poosje geleden maakte hij via sociale media bekend dat hij trouwplannen had met zijn vriendin Kelsey. Het blijkt nu dat de verloving verbroken is.

Zes maanden na het nieuws dat ze in het huwelijksbootje zouden stappen, is Lothar Callaerts niet meer samen met zijn vriendin Kelsey. “Ik was de controle wat kwijt”, verklaart Lothar deze week in TV- Familie. “Ik stelde mijn geluk in vraag. En dat schuilt soms in kleine dingen die je moeilijk kan benoemen. Door corona waren er minder uitlaatkleppen. Dat had ook een weerslag op mijn relatie. Ik voelde me niet meer 100% gelukkig.”

Voor Lothars ex-vriendin Kelsey kwam het nieuws als een donderslag bij heldere hemel. “Kelsey zag dit niet aankomen. Maar na een emotioneel moeilijke periode stelde ze m’n eerlijkheid toch op prijs. We kunnen nog altijd door één deur. Dat geeft me een goed gevoel.” Sprake van een nieuwe liefde is er niet, zegt Lothar. “Daar ben ik niet klaar voor. Een breuk is altijd lastig, ook als je er zelf voor kiest. We hebben al onze gezamenlijke foto’s van Instagram gehaald wegens te pijnlijk. Het is niet evident. Hopelijk leer ik hieruit en neem ik dat mee in een volgende relatie. Al zal dat nog even duren.”