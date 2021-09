Manchester City-verdediger Mendy blijft in voorlopige hechtenis

Een rechtbank in Chester heeft woensdag een verzoek van Manchester City-speler Benjamin Mendy voor een invrijheidsstelling onder gerechtelijk toezicht afgewezen. De 27-jarige Franse verdediger zit in voorlopige hechtenis op beschuldiging van verkrachtingen en aanranding.

Mendy zit sinds vrijdag in voorlopige hechtenis in een gevangenis in Liverpool. Hij was niet aanwezig op de hoorzitting die woensdag in Chester achter gesloten deuren plaatsvond. Een nieuwe zitting is gepland op 10 september.

Mendy wordt beschuldigd van vier verkrachtingen en een aanranding. Die zouden plaatsgevonden hebben tussen oktober 2020 en augustus 2021 in zijn woning in Cheshire. In totaal zouden drie vrouwen, onder wie een minderjarige, het slachtoffer zijn geweest van de agressie.

Mendy is sinds donderdag ook geschorst door Manchester City. De club telde in 2017 zo’n 60 miljoen euro neer voor de speler van Monaco. Dat was op dat moment het duurste bedrag ooit voor een verdediger, maar zijn carrière in Engeland werd afgeremd door blessures. In de herfst van vorig jaar haalde hij ook al eens de tabloids met de inbeslagname van zijn Lamborghini, die hij had bestuurd zonder rijbewijs of verzekering.