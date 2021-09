Er zit meer info in je nagels dan je denkt: dit zeggen vlekjes, puntjes of scheurtjes over je gezondheid

Dokter Karan Rajan, docent aan de Sunderland University in Groot-Brittannië, is een fenomeen op TikTok, en een van zijn recente filmpjes gaat momenteel de wereld rond. Daarin vertelt hij aan de hand van de conditie van je nagels hoe het met je algemene gezondheid is gesteld. Zijn onze vingertoppen echt een goede indicatie? En wanneer moet je alarm slaan? We vroegen het aan dermatoloog Sven Lanssens.