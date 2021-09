Zware domper voor de Memorial Van Damme: blikvangers Thompson-Herah, Warholm en Ingebrigtsen haken af

“Het is uiteraard jammer, maar het is zo. We weten dat er een risico bestaat dat atleten zich terugtrekken want de Memorial is op het einde van het seizoen, na de grote kampioenschappen”, zo reageerde meetingdirecteur Cédric Van Branteghem. “Maar we beschikken nog steeds over heel mooie namen op het programma, we blijven positief.”

Thompson-Herah, sinds de voorbije Spelen in Tokio de eerste vrouw in de geschiedenis die haar olympische titels op de 100 en 200 meter wist te behouden, ondervindt hinder aan de pees. Haar medische staf raadt haar af om bochten te lopen. Zo valt haar deelname aan de 200 meter in het water.

Warholm en Ingebrigtsen roepen vermoeidheid in. Warholm brak dit seizoen liefst twee keer het wereldrecord op de 400 meter horden. Begin juli dook de 25-jarige Noor onder het 29 jaar oude record van Kevin Young en in Tokio liep hij in een historische finale nog 76 honderdsten sneller: 45.94. “De bloedstalen tonen aan dat hij vermoeid is. Dat is normaal na zo’n seizoen”, legde Van Branteghem uit.

Ingebrigtsen pakte in Tokio eveneens goud, op de 1.500 meter. Op 26 augustus won de 20-jarige Noor in Lausanne nog de 3.000 meter, maar hij voelt zich “fysiek achteruitgaan”, zo verklaarde zijn agent in de Noorse pers. Niettemin zou Ingebrigtsen volgende week deelnemen aan de meeting in Zürich.