Ederson ondertekent nieuw vijfjarig contract bij Manchester City

De 28-jarige Ederson belandde in de zomer van 2017 bij de Cityzens, die hem weghaalden bij Benfica. Hij had nog een contract tot 2025.

In 195 wedstrijden voor City hield Ederson zijn netten 94 keer schoon. Hij won met de club al onder meer drie keer de Premier League, een keer de FA Cup en speelde vorig seizoen de finale van de Champions League (tegen Chelsea). Twee keer kreeg hij de Premier League Golden Glove als beste doelman in Engeland.

“Dit was een makkelijke beslissing voor mij”, onderstreept Ederson. “Er is geen enkele plaats waar ik liever zou zijn. Deel uitmaken van een van de beste teams ter wereld en elk jaar strijden voor prijzen die elke speler wil winnen, dat is de kans die City je biedt.”

Ederson is al de vijfde basisspeler die recent bijtekende in het Etihad Stadium. Kevin De Bruyne, Fernandinho, John Stones en Ruben Dias gingen hem voor.