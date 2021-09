Waarom het de moeite loont om een vaasje peterselie in de koelkast te zetten

Peterselie koop je in een grote bos, maar er zijn weinig recepten waar je een volledige bos voor nodig hebt. Met deze tips eindigt de rest niet verlept in de vuilbak.

1. Koop een bussel peterselie. Was de kruiden in een waterbadj, sla het water eruit (buiten in de tuin of op het terras) en dep daarna droog met een handdoek.

2. Snij de topjes van de steeltjes eraf, zoals je bij een bos bloemen zou doen.

3. Plaats in een glas water in je koelkast.

4. Zo houdt de peterselie minstens drie weken. Bijkomend voordeel is dat je ze sneller zult gebruiken omdat het al gewassen is.