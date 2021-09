Topontwerpers leggen as we speak de laatste hand aan uitbundige outfits voor beroemdheden en de rode loper voor op de trappen van het Metropolitan Museum of Art, aan de rand van Central Park, wordt nog eens gestofzuigd. Want: na onzekere coronatijden kan het Met Gala weer doorgaan in volle glorie. Dit moet je weten over het meest prestigieuze mode-evenement ter wereld.