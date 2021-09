Een bezwete Marlon Brando in A streetcar named desire buiten beschouwing gelaten, vinden we okselvijvers en vieze geurtjes onappetijtelijk. Dus smeren, rollen of sprayen we dagelijks deodorant. Maar is dat gezond? En wat werkt het best: een roller, een spray of een stick? Een dermatoloog drukt ons met onze neus op de feiten.