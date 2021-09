Schooldirecteur Tom Cox: "Leraren voelen zich relatief veilig in de klas"

Eén september blijft spannend voor leerlingen, leerkrachten en schooldirecteuren. Ook voor Tom Cox, directeur van scholengroep Sint-Quintinus met 8.000 leerlingen de grootste scholengroep van Limburg. Zeker na de coronaschooljaren. "We zijn onderweg naar het oude normaal. Ik merk een herademing op onze school," zegt Cox. De coronamaatregelen in scholen zijn versoepeld. Mondmaskers zijn niet verplicht. "Leerlingen mogen de mondmaskers afzetten in de klas, maar op de gang houden ze het wel nog op," vertelt Cox. Bij leerlingen heerste er het afgelopen jaar een zekere 'mondmaskerangst', volgens de directeur. "Ze waren het gewoon om zich te verbergen achter dat masker. En het wordt even wennen om dat nu af te laten," aldus Cox. De leraren voelen zich relatief veilig om het schooljaar zonder mondmaskers te beginnen. "En dat is dankzij de hoge vaccinatiegraad," zegt Cox. Wie gevaccineerd is en wie niet, is niet duidelijk voor de scholen.