42 kleutertjes starten schooljaar in ‘t Goudhaantje in Binderveld

“Het was een heel fijn weerzien met de ouders en kinderen aan de schoolpoort en op de speelplaats. Maar alleen de kinderen mochten naar de klaslokalen binnen, dat maakte het afscheid van de ouders minder zwaar” zo vertelt directrice Brigitte Schepers. “Voor de kleutertjes hadden we heel wat leuke activiteiten en spelletjes voorzien zodat we er meteen een fijne eerste schooldag van konden maken. We zijn vandaag gestart met 42 kinderen. In de loop van het jaar gaan we ook nog heel wat kleutertjes mogen verwelkomen in onze zomerklas, dus tegen het einde van het schooljaar zullen ze met 51 zijn”, zo besluit de directrice. len