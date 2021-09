Eerste schooldag voor nieuwe directrice Het Kozijntje

Ook voor Ine Boonen is het een bijzondere eerste schooldag op 1 september. Het is meteen haar eerste dag als nieuwe directeur van basisschool Het Kozijntje in deelgemeente Kozen.

Ine Boonen kent de school al goed. Eerder werkte ze al enkele jaren op de administratie van de school en ze is dus een vertrouwd gezicht voor de leerkrachten en ook heel wat leerlingen en ouders. “Ik kijk heel erg uit naar deze nieuwe opdracht en heb veel zin om eraan te beginnen. Ik ga ook nauw samenwerken met Sonja Remels, die algemeen directeur is voor De Wijzer in Wijer en Het Kozijntje in Kozen”, zo blikt Ine vooruit. len