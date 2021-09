Deceuninck - Quick-Step rekent op Alaphilippe en Cavendish in Ronde van Groot-Brittannië: “Het parcours is loodzwaar”

Wereldkampioen Julian Alaphilippe verschijnt aan de start van de Ronde van Groot-Brittannië (5-12 september), een week na zijn tweede plek in de Bretagne Classic. Dat heeft Deceuninck - Quick-Step woensdag bevestigd. De Fransman, die de Tour of Britain in 2018 won, krijgt onder meer gezelschap van Mark Cavendish, een andere renner die al succes heeft geboekt in de Ronde van Groot-Brittannië.

De 36-jarige Cavendish heeft in de Ronde van Groot-Brittannië al in totaal tien etappeoverwinningen op zijn naam staan en wil die reeks volgende week aanvullen. Verder rekent de Belgische formatie ook op Davide Ballerini, Tim Declercq, Mikkel Honoré en Yves Lampaert.

“We beginnen de wedstrijd met een sterk team”, blikt sportdirecteur Geert Van Bondt vooruit. “Julian, Mikkel en Davide hebben stuk voor stuk een zeer goede vorm getoond in Plouay, waar twee van hen op het podium eindigden (Honoré werd na Alaphilippe derde, red.). Mark start met veel motivatie na een prachtige Tour de France. Yves reed vorige week de Ronde van Duitsland en daar kon je zien dat hij over goede benen beschikt. Tim is daarnaast Tim, iedereen weet waartoe hij in staat is en hij zal opnieuw zijn vertrouwde rol vooraan in het peloton op zich nemen. Het parcours is een van de zwaarste uit de moderne geschiedenis, met veel beklimmingen, smalle wegen en elke dag veel klimwerk, wat het moeilijk zal maken om alles onder controle te houden.”

Selectie: Julian Alaphilippe (FRA), Davide Ballerini (ITA), Mark Cavendish (GBR), Tim Declercq (BEL), Mikkel Honoré (DEN), Yves Lampaert (BEL)