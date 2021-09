Lara Salden sneuvelt in eerste ronde in Collonge-Bellerive

Salden verloor in de eerste ronde tegen de Noorse Malene Helgo (WTA 382) in drie sets: 6-4, 4-6 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 23 minuten.

De 22-jarige Salden is de enige Belgische die in Zwitserland in actie komt. In het dubbelspel verloor ze in de eerste ronde aan de zijde van de Japanse Yuki Naito tegen het thuisduo Xenia Knoll/Simona Waltert in 6-2, 6-7 (6/8) en 11-9 in de supertiebreak.