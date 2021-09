Nog meer slecht nieuws na uitschakeling op US Open: David Goffin verscheidene weken out met knieklachten

David Goffin (ATP 30) zal verscheidene weken onbeschikbaar zijn. Dat heeft de Franstalige tennisfederatie AFT woensdag meegedeeld. Goffin kloeg na zijn nederlaag in de eerste ronde van de US Open al van hinder aan de linkerknie.

“Het gaat om een periostitis (beenvliesontsteking, meestal veroorzaakt door overbelasting, nvdr) of een kleine stressfractuur. We zullen opnieuw onderzoek laten uitvoeren in België, maar ik zal zeker rust moeten nemen”, legde Goffin uit.

De Belgische nummer 1 verloor dinsdag in de eerste ronde op Flushing Meadow met 6-2, 7-5 en 6-3 van de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 61). Hij kampte reeds voor de US Open met knieproblemen, maar besloot toch aan het tornooi deel te nemen.

“Omdat het elke dag beter leek te gaan, besloot ik te proberen. Dat heb ik gedaan, maar ik was niet klaar”, blikte Goffin terug. “Ik miste matchritme, ik heb niet kunnen trainen zoals het hoort, ik voelde mijn knie bij elke aanzet, het is onaangenaam en frustrerend en het heeft uiteraard een rechtstreekse impact op mijn spel, mijn mobiliteit en vertrouwen. In zulke omstandigheden lukt het niet, wie ook de tegenstander is”.

De harde slotsom is dat Goffin dit jaar geen enkele match op een grandslamtornooi kon winnen. “Dat ben ik niet gewend, maar ik heb ook het gevoel dat ik mezelf nooit goed kon voorbereiden om mijn beste vorm te vinden op de belangrijke momenten die ik had uitgekozen. Het was telkens lapwerk. Voor Roland Garros ging het beter, en dan bezeer ik me aan de adductoren. Vervolgens was er de enkel in de aanloop naar Wimbledon, en toen het beter ging begon de knie problemen te geven. Dat zal niet genezen wanneer ik blijf proberen om geblesseerd verder te spelen. Ik moet de nodige tijd nemen”, besluit de Belg.

Er is voorlopig geen datum voor een terugkeer vastgelegd. De deelname van Goffin aan de European Open in Antwerpen van 18 tot 24 oktober is dus onzeker.