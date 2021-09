In Tokio krijgen Amerikaanse paralympiërs voor het eerst exact dezelfde medaillepremies als hun olympische collega’s. In Duitsland en Frankrijk is de kloof al langer gedicht. In België is het verschil tussen Michèle George en Nafi Thiam in vergelijking met Rio verkleind, maar nog altijd relatief groot. “De kloof had kleiner moeten zijn, maar corona strooide roet in het eten.”