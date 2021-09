OPROEP. Ben jij of ken jij een Limburgse leerkracht die binnen de 5 jaar het onderwijs vaarwel bood?

Uit cijfers die Vlaamse parlementslid Karolien Grosemans (N-VA) opvroeg bij onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) blijkt dat tussen 2015 en 2020 bijna één op de vijf starters in het middelbaar onderwijs alweer opstapte. Limburg spant de kroon in Vlaanderen. Voor een artikel in onze krant zoeken wij jonge of startende leerkrachten die het onderwijs snel vaarwel boden. Ben jij of ken jij zo een leerkracht laat het ons dan weten via het onderstaande formulier.