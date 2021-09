‘Toilet Gate’ op de US Open: Andy Murray woest dat tegenstander Stefanos Tsitsipas minutenlange pauzes pakt op wc

Stefanos Tsitsipas versloeg op de eerste dag van de US Open Andy Murray. Op Flushing Meadows werd het 2-6, 7-6, 3-6, 6-3 en 6-4. Maar na afloop ging het vooral over de toiletbezoekjes van de Griek.

De 34-jarige Murray, drievoudig grandslamwinnaar (US Open 2012, Wimbledon 2013 en Wimbledon 2016) en voormalig nummer één van de wereld, staat na blessureleed pas 112de op de ATP-ranglijst. Tsitsipas staat derde, maar moet zijn eerste grandslamtitel nog binnenhalen.

De Griek had alle moeite van de wereld met het Schotse icoon en had dus vijf sets nodig om Murray uit te schakelen. Daarbij schuwde Tsitsipas de alternatieve tactieken niet. Zo bleef de nummer drie van de wereld acht minuten weg in het begin van de beslissende vijfde set, nadat hij eerder in de wedstrijd ook al eens van de court was gestapt en een medische time-out vroeg.

Murray kon de breaks van zijn opponent, die ook nog van kleren veranderde, niet waarderen en uitte zijn frustratie bij umpire Gerry Armstrong. “Wat, elke keer 20 minuten? Zo lang ben ik nog nooit naar het toilet geweest. Ik bedoel, wat doet hij daarbinnen? Het toilet is echt gewoon daar.”

Na de wedstrijd pakte Murray ook nog eens uit met een stevige tweet over Tsitsipas, die hij beschuldigde van “valsspelen”. “Ik was voor de wedstrijd al gewaarschuwd door mijn team, dat hij dit zou doen”, aldus de Schot na afloop. “Het gaat niet over het veld verlaten, wel over de tijd die hij neemt. Het probleem is gewoon dat dit je fysiek beïnvloedt. Als je zo’n brutale partij stopt voor zo’n lange periode dan koel je af. Ik denk gewoon dat dit het resultaat heeft beïnvloed. En ik vind hem een geweldige tennisser, maar ik ben al mijn respect verloren. Het is gewoon nonsens.”

Volgens Tsitsipas gebeurde alles volgens het boekje. “Ik heb gewoon de regels gevolgd”, reageerde hij kort op de heisa. En dat is ook zo. Tennissers hebben recht op twee pauzes om het toilet te gebruiken en van kleren te wisselen tijdens een vijfsetter. Daarvoor moeten ze wel toestemming vragen, wat de Griek ook kreeg van de umpire. Het moet wel gaan om een ‘redelijke’ break qua aantal minuten en het mag enkel op het einde van een set.

In het verleden klaagden echter al meer tennissers over het gedrag van Tsitsipas. Zoals Reilly Opelka, Nick Kyrgios en Alexander Zverez. “Stefanos kan goed tennissen. Maar het zou helpen als hij niet elke keer naar de maan en terug gaat als hij naar het toilet moet”, lachte de Duitse wereldtopper voor de US Open na een vraag over zijn favorieten voor de eindzege.”