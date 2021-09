Karolien Olaerts, de vrouw achter foodblog Karola’s Kitchen: “Ik ben jarenlang bang geweest om een bord pasta te eten”

Alweer een gezond kookboek, horen wij u denken. Maar Karolien Olaerts (37), Gentse met Genkse roots en beter bekend als Karola’s Kitchen in de blogosfeer, is een specialleke. No-nonsense. Alles mag, niets moet. Geen quick fixes of superfoods. Zelfs het woord ‘puur’ kan ze niet meer horen. “Mijn eten is voedzaam, vol smaak en beter voor jou én de planeet, zonder dat het moeite kost.”