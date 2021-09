Titelverdediger Jakob Fuglsang niet in Ronde van Lombardije na operatie: “Dat ik ontgoocheld ben, is een understatement”

Jakob Fuglsang is dinsdag in Herentals met succes geopereerd aan het linkersleutelbeen. Dat maakte zijn team Astana bekend. De 36-jarige Deen kwam tijdens de eerste etappe van de Benelux Tour ten val. Het betekende meteen het einde van zijn seizoen. Hij is er dus niet bij in de Ronde van Lombardije, de Italiaanse klassieker die Fuglsang vorig jaar won.

De teamdokter van Astana, Andrei Mikhailov, bevestigt dat Fuglsang niet-verplaatste breuken opliep in het linkersleutelbeen en -schouderblad. “Met nog zes weken te gaan in het seizoen 2021 betekent dit jammer genoeg dat Jakobs seizoen voorbij is. Hij heeft geen kans om te herstellen en wedstrijdfit te zijn voor Lombardije”, zegt hij.

© AP

De koers van de vallende bladeren staat op 9 oktober op het programma. Fuglsang won er vorig jaar (in een race waarin Remco Evenepoel zwaar crashte) zijn tweede grote klassieker, na Luik-Bastenaken-Luik in 2019.

Fuglsang sluit 2021 noodgedwongen af zonder overwinning. “Dat ik ontgoocheld ben is een understatement”, reageert de Deen. “Zoals iedereen weet was het seizoen niet top, maar na de Olympische Spelen (waar hij twaalfde werd in de wegrit) heb ik hard getraind en voelde ik mij goed in vorm voor het laatste deel van het seizoen, met Lombardije als mijn hoofddoel. Ik ben vrij zeker dat mijn seizoen gedaan is en dat is een bittere pil maar ik moet het aanvaarden. Ik wil onze medische ploeg bedanken die hier onmiddellijk mijn operatie in België heeft geregeld, zodat ik nu mijn revalidatie kan beginnen.”