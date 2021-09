OPROEP. Zat jij of jouw kind al ooit in zo’n benarde situatie?

In India is een kleuter naar het ziekenhuis afgevoerd omdat het met zijn hoofdje vast zat in een snelkookpan. Chirurgen konden het hoofdje na enkele uren voorzichtig snijwerk uit de pan bevrijden.

