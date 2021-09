Op zoek naar een simpele, niet-zoete cocktail? Probeer deze Skinny Billie eens

Het is een van de simpelste recepten voor een cocktail en toch zijn er ondertussen duizenden meningen over hoe je hem nu juist maakt. Perfect voor de modewereld, veel lucht en bijzonder weinig inhoud: de skinny bitch ten voeten uit. Cheers!

Skinny Billie

voor 1 persoon

5 minuten

Nodig

ijsblokjes

40 ml wodka

150 ml sodawater

1/2 limoen

Doen

Vul een glas met ijsblokjes. Giet er wodka en sodawater bij. Knijp er de limoen over uit.

Sodawater: instant bargevoel

Het is geen absolute must, je kan ook gewoon bruiswater gebruiken, maar als je regelmatig cocktails maakt die vragen om sodawater dan is het wel de moeite om een keer een fancy merk in huis te halen. Een glazen flesje presenteert ook mooier en geeft je meteen een bargevoel, al is het dan op je eigen terras.

www.fever-tree.com