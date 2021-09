Na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan wachten de militante islamitische taliban nog steeds op de vorming van een regering. Er is nog geen exacte informatie over het tijdstip, meldt talibanwoordvoerder Sabiullah Mujahid. Hij liet ook in het midden of talibanleider Haibatullah Akhundzada voor het eerst sinds de islamisten de macht hebben gegrepen in het openbaar zou verschijnen.