Breese Emilie is prinses Jasmina in musical 'Alladin Kids'

Op woensdag 8 september kan je in de Zeepziederij in Bree de familiemusical ‘Aladdin Kids’ gaan bewonderen. In deze op de tekenfilm geïnspireerde Disneymusical zal Emilie Hallot de rol van prinses Jasmina op zich nemen.

"Ik vond het heel leuk en verrassend toen ik hoorde dat ik de rol van de prinses mocht spelen", aldus Emilie. "Al snel bleek dat Jasmina een veelzijdige rol is, het ene moment eigenwijs en opstandig, het andere juist heel lief en medelevend. Best wel een grote uitdaging." "Momenteel beleef ik heel veel plezier aan de doorlopen met de hele cast. Het is leuk om te zien hoe iedereen nog steeds groeit in zijn/haar rol. Dit wordt echt een fantastisch mooie musical voor en door kinderen."Voor Emilie zijn dit haar eerste stappen in de musicalwereld. Ze kaapt dus meteen een hoofdrol weg en kijkt met heel veel zin uit naar deze podiumervaring.‘Aladdin Kids’ speelt op 8 september 2021 om 17u en 19u in Cultuurhuis De Zeepziederij in Bree.Info: www.deloodsmusical.com