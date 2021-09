Landelijke Gilde Rotem sluit de zomervakantie met fietstocht

Enkel slecht weer, regen en/of wind konden hier nog een stokje voor steken. Slechts 9 van de 13 weken kon er een ritje gemaakt worden omwille van… de regen. Dit bracht de teller hierdoor op 302 gilde-km voor het hele seizoen; het laagste totaal in jaren. Ook het gemiddeld aantal deelnemers daalde een beetje door de slechte weersvoorspellingen en een kijkje op de buienradar.Na de slotrit werden er twee fietsdiploma’s uitgereikt. Voorrijder Jos Doumen en voorzitter Robert Moors haalden 9 op 9 ritten, een maximumscore!Bij taart en koffie werd nog nagepraat over het voorbij seizoen en werd even vooruitgekeken naar de volgende activiteit: een avond rond kruiden."Hopelijk gooit corona verder geen roet meer in de gildewerking en kan het bestuur aan de slag met nieuwe activiteiten voor onze 116 leden", klinkt het.