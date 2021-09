“Hot alert”, roept Olga Leyers wanneer er tijdens de fotoshoot in Berlijn een autoalarm afgaat, gevolgd door een klaterlach. De jongste telg van de Leyers-clan is een spraakwaterval, een onuitputtelijke bron van energie en een vat vol talent. Ze is gelukkiger dan ooit. Daar zitten vooral haar lief, de focus op haar studies en een nieuwe kledingcollectie voor iets tussen.