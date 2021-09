Showkoor Amuse neemt start in Beringen

“Meng een koor met veel choreografie, licht, spektakel en show, eigen veelstemmige arrangementen op topniveau, met een vleugje glitter and glamour... dat is showkoor Amuse”, klinkt het. “Wij zijn ontstaan uit tien jaar showkoor Amuse in Leuven, maar staan vanaf dit jaar op onze eigen dansbenen met Amuse vzw in Beringen. Op 8 september gaat ons werkjaar van start en daarvoor hielden wij audities tijdens de zomermaanden. Met veel trots kunnen we melden dat we met een grote groep getalenteerde enthousiastelingen van start zullen gaan. We kunnen niet wachten en kijken er enorm hard naar uit.”

