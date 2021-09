Derde Art, Craft & Design-beurs in XPand weer een succes

De standhouders brachten onder meer keramiek, oorbellen, glasjuwelen, schilderijen, beelden, ambachtelijke lampen en handgemaakte handtassen mee. Anderen toonden dan weer hoe je van oud ijzer prachtige kunstwerken kan maken. Doordat de beurs een jaar vertraging had, had Xpand besloten om ook tegemoet te komen aan de bezoekers. Voor hen werd er een gratis wedstrijd georganiseerd waarbij mooie prijzen te winnen waren zoals geschenk- en restaurantbonnen. Zo was de derde editie van de creatieve Art, Craft & Design-beurs een succes.