Ambachtroute zet Sint-Jan de doperkerk en imkerij High Five in de kijker

Tijdens de Ambachtroute in Paal kon je op twee plaatsen genieten van twee totaal verschillende ambachten. Zo was er de restauratie ven het kerkorgel en de beelden in de Sint-Jan de Doperkerk en de Imkerij High Five.

Wie de kerk in Paal betrad, hoorde twee dagen mooie kerkorgelmuziek. Leerlingen van de SAMWD speelden telkens een uur op het pas gerestaureerde kerkorgel. Zo speelden er maar liefst 12 personen op het orgel, waaronder ook hun leerkracht Denis Roosen en koster Martin Ribus. Het Delhaye Orgel uit 1836 werd onlangs volledig gerestaureerd, door orgelbouwer Jos Moors. Met een projectie werd de volledige restauratie ook nog mooi voorgesteld. Verder kon je nog even door de kerk wandelen met de nieuwe, gratis brochure. Je zag de restauratie van jaren terug, maar ook de restauratie van verschillende Heiligenbeelden zoals de Heilige familie, Sint-Jozef, H. Hart van Jezus, Moeder Anna leert Maria lezen.

Verder kon bij Imkerij High Five alles te weten komen over het houden en verzorgen van bijen. De gebroeders Stijn en Tijs Lemmens gingen in 2019 in de voetsporen van papa Tony en grootvader ‘miester’ Mathieu Lemmens. Zo kon je leren dat men rekent op de kracht van de bij zelf. Deze zomer moest er dus al wel eens ingegrepen worden. Maar het mooiste zicht is toch een raster waarop je ziet hoe de bijen een honingraat aanmaken en welke producten men hier uit wint.