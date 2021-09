FM Goud Kempen in de lucht

“FM Goud zendt al 17 jaar onafgebroken uit en is een begrip geworden in Noord-Limburg met bijna 55.000 regelmatige luisteraars en een Facebook-community van bijna 27.000 likers. En nu staan we te popelen om ook Mol en omgeving te veroveren”, klinkt het.

Op promotioneel en commercieel vlak worden de krachten gebundeld, maar daar stopt de samenwerking dan ook. Want ‘FM Goud Kempen’ is een compleet nieuw radiostation. “Met eigen studio, muziekformat, medewerkers, vormgeving en nieuwsbulletins. De focus ligt op de gekende en niet-storende hits uit alle decennia”, vertelt radiobaas Michel Vanderfeesten. “En daarnaast brengen we het nieuws uit Mol, Lommel en omgeving en zijn we de spreekbuis voor alle verenigingen uit de regio. Onze regionale verankering is onze grootste troef.”

Investering

De komende weken wordt de programmering verder uitgebreid. FM Goud Kempen kon alvast gekende namen als Peter De Winter, Johan Waterschoot, Jan Vanvinckenroye en Koen Matthijs aantrekken. De huisstem is Dieter Troubleyn. “Ook in volle coronatijden durfden we stevig investeren in de opstart van een nieuw radiostation.”

FM Goud Kempen huurt een plekje op een pyloon van Astrid. Zij verzorgen de telecommunicatie van de hulpdiensten. De frequentie is FM 100.4. Je kan FM Goud Kempen daarnaast ook beluisteren via www.fmgoud.be, via de nieuwe FM Goud app en de Radioplayer-app.