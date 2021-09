Levenslang leren wordt op de kaart gezet in Beringen

De voormalige site van de Horizon krijgt een nieuwe invulling. “Onder meer het Inloophuis opende al haar deuren en vanaf dit schooljaar verwelkomen we ook volwassenonderwijs op de site”, klinkt het. “Zo krijgen we de unieke situatie dat het aanbod volwassenonderwijs, over de koepels heen, op één site aangeboden wordt. Voorgaande jaren was er ruimtelijk een versnipperd aanbod. Nu hebben de scholen een permanente locatie in Beringen. De officiële opening van de Welzijnscampus wordt voorzien in 2023. Vanaf dan zullen meerdere partners zoals onder meer Huis van het Kind de site vervoegen. Stad Beringen en haar partners zorgen voor talloze initiatieven op de site met als hoofddoelstelling: het versterken van inwoners.”

Wie zijn of haar talenkennis wil bijspijkeren of een cursus of beroepsopleiding wil volgen, kan daarvoor terecht op de nieuwe welzijnscampus. “Volwassenenonderwijs staat voor gelijke onderwijskansen en maximale talentontplooiing en is dus heel belangrijk”, zegt schepen van Onderwijs An Moons. “Het is vrij uniek dat scholen van verschillende onderwijsnetten samenwerken aan een complementair aanbod voor volwassenen. Met deze samenwerking versterken we in Beringen het opleidingsaanbod opdat diverse talenten zeker hun gading kunnen vinden.”

Integratie

Hoewel de campus in het hart van de cité pas officieel opent na de renovatiewerken, ontvingen CVO LBC, CVO Cursa en Ligo nu al de sleutels. Daarmee kunnen ze effectief aan de slag. “Naast bijvoorbeeld naai- en computercursussen, kunnen anderstaligen ook kiezen voor NT2: Nederlands als tweede taal en dat zelfs in combinatie met een beroepsopleiding tot elektrotechnisch installateur, zorgkundige of kinderbegeleider. Dat helpt de integratie voor zij die het Nederlands nog niet machtig zijn en tegelijk hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten”, aldus schepen van Samenleven Hilal Yalçin.

Andere cursussen die je er kan volgen zijn Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Duits, Turks, Chinees, rekenen, computer, tablet, smartphone, theorie rijbewijs B voor anderstaligen en ook een opleiding kledingontwerp.