Red Dragons openen donderdag hun EK tegen titelverdediger Servië

De Belgische volleybalmannen (FIVB 22) beginnen donderdagavond (20u30) aan hun Europees kampioenschap in het Poolse Krakau met een wedstrijd tegen titelverdediger Servië (FIVB 9).

Tot en met volgende week dinsdag spelen de troepen van bondscoach Fernando Munoz vijf wedstrijden in groep A. Vrijdag (17u30) treffen ze Portugal (FIVB 40), zaterdag (17u30) wacht Griekenland (FIVB 35), maandag (20u30) het gastland Polen (FIVB 2) en dinsdag (20u30) sluiten ze af tegen Oekraïne (FIVB 24).

De top vier van de vier poules stoot door naar de achtste finales. Die worden tussen 11 en 13 september afgewerkt. De finale vindt op 19 september plaats in het Poolse Katowice.

“We zijn in een zware poule uitgeloot maar komen toch met ambitie naar dit Europees kampioenschap”, zegt bondscoach Munoz, die veertien spelers selecteerde. “We bekijken deze groepsfase wedstrijd per wedstrijd en zullen er alles aan doen om volleybal van hoog niveau te brengen.”

Naast Krakau en Katowice is ook Gdansk een speelstad in Polen. Daarnaast wordt er in het Tsjechische Ostrava, het Finse Tampere en het Estse Tallinn gespeeld.

Twee jaar geleden won Servië het EK door in de finale Slovenië te verslaan. Het kampioenschap werd toen deels in België georganiseerd, met Brussel en Antwerpen als speelsteden. De Red Dragons beëindigden hun poule als tweede maar gingen er dan in de achtste finales uit tegen Oekraïne.

In 2017 verloor België de wedstrijd om brons tegen Servië. Het is de zesde EK-deelname op rij voor de Dragons.

Selectie

Hoofdaanvallers: Bram Van Den Dries, Hendrik Tuerlinckx

Hoekaanvallers: Sam Deroo, Mathijs Verhanneman, Tomas Rousseaux, Mathijs Desmet

Middenaanvallers: Lennert Van Elsen, Arno Van De Velde, Wout D’Heer, Elias Thys

Spelverdelers: Stijn D’Hulst, Mathias Valkiers

Libero’s: Jelle Ribbens, Martin Perin