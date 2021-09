Kylian Mbappé blijft en PSG haalt onder de radar nóg een toptalent in huis

De 19-jarige Mendes brak in het afgelopen seizoen door bij Sporting. Hij werd landskampioen en speelde vijf interlands voor de Portugese nationale ploeg. Bondscoach Fernando Santos selecteerde hem ook voor Euro 2020, hoewel hij in dat toernooi op de bank bleef. Portugal verloor in de achtste finales tegen de Rode Duivels.

Naar verluidt betaalt PSG 7 miljoen euro voor Mendes. Mocht de club de optie tot koop lichten, dan zal PSG in totaal 40 miljoen aan Sporting moeten overmaken. Eerder deze zomer was Mendes in verband gebracht met enkele Premier League-clubs, waaronder Manchester City.

De Spaanse international Pablo Sarabia bewandelt de omgekeerde weg. De aanvallende middenvelder van PSG wordt dit seizoen uitgeleend aan Sporting. Sarabia, die in juni deelnam aan het EK met Spanje, werd opgeleid bij Real Madrid en speelde vervolgens bij Getafe (2011-2016) en Sevilla (2016-2019). In 2019 belandde hij bij PSG.

De Franse club beëindigt de zomer zo met de transfers van Sergio Ramos, Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum en Achraf Hakimi, terwijl Kylian Mbappé niet verkocht werd.