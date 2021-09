Groot-Brittannië pakt uit met straffe statistiek in het paralympisch wielrennen

Groot-Brittannië was met twintig wielrenners afgezakt naar Tokio. Voor het baan- en wegwielrennen. Op de Paralympics maken de meeste wielrenners de combinatie. Met nog twee competitiedagen te gaan hebben alle twintig Britse wielrenners ondertussen al een paralympische medaille beet. Twintig op twintig dus, een perfect rapport.

De strafste Britse renster is Sarah Storey. De 43-jarige neemt in Tokio al deel aan haar achtste Paralympics. In totaal heeft ze nu al 27 (!) paralympische medailles op haar palmares. Storey was er voor het eerst bij in Barcelona 1992. Als zwemster veroverde ze eerst vijf keer goud, vooraleer ze vanaf Peking 2008 overschakelde naar het wielrennen. Een succes. Want als wielrenster pakte ze ondertussen elf gouden medailles, zonder in die sport een medaille met een andere kleur te winnen. In totaal hangen er nu 16 gouden, 8 zilveren en 9 bronzen medailles in haar kast.