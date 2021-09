WHO gaat coronavariant die doden maakte in Belgisch rusthuis opvolgen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat een variant van het coronavirus, Mu, bewaken. De variant werd voor het eerst vastgesteld in januari in Colombia, maar is ook al in België vastgesteld.

De muvariant, met wetenschappelijke beschrijving “B.1.621” is voor de WHO nu een van de varianten om in het oog te houden, een “variant of intrest”, maar nog geen zorgwekkende variant zoals de deltavariant.

De WHO verduidelijkt dat de variant mutaties vertoont die een risico kunnen inhouden op resistentie tegen vaccins, maar benadrukt dat bijkomend onderzoek nodig is.

Alle virussen, dus ook het coronavirus, muteren. De meeste mutaties hebben weinig of geen invloed op de kenmerken van het virus, maar soms kan er een impact zijn op de besmettelijkheid, de ernst van de ziekte of de doeltreffendheid van vaccins of geneesmiddelen.

De wereldgezondheidsorganisatie categoriseert bepaalde varianten van het coronavirus sinds eind vorig jaar als “varianten om te volgen” of “zorgwekkende varianten” om een betere wereldwijde monitoring mogelijk te maken. De varianten krijgen dan Griekse letters als naam.

Momenteel beschouwt de WHO vier varianten als zorgwekkend, waaronder de “Britse” alfavariant en de deltavariant die eerst in India opdook. Vijf varianten verdienen opvolging, waaronder dus voortaan ook de muvariant met oorsprong in Colombia.

Ook in België

Wereldwijd is de muvariant nog maar beperkt aanwezig, maar in Colombia en Ecuador is het aantal gevallen gestaag toegenomen.

De variant is intussen ook al opgedoken in andere landen in Zuid-Amerika en Europa, waaronder ook België. Begin augustus was er een uitbraak in een woonzorgcentrum in Zaventem waarbij zeven gevaccineerde bewoners overleden.