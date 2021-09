Braziliaanse voetballegende Pelé naar ziekenhuis: “Mensen, ik ben niet flauwgevallen!”

De Braziliaanse voetballegende Pelé is in een ziekenhuis in São Paulo opgenomen. De 80-jarige oud-voetballer ontkende echter dat het om ernstige gezondheidsproblemen gaat.

“Mensen, ik ben niet flauwgevallen en ben in goede gezondheid”, schreef Pelé dinsdag op Twitter. Hij was in het ziekenhuis voor routine-onderzoeken die hij niet eerder had kunnen doen vanwege de coronapandemie. “Laat ze weten dat ik volgende zondag niet speel!”, grapte hij.

Pelé speelde 92 interlands en won drie wereldbekertitels met Brazilië.

De drievoudige wereldkampioen (1958, 1962 en 1970) is al een poos op de sukkel met zijn gezondheid. Hij onderging reeds verschillende operaties aan zijn heup. Hij had ook problemen met zijn wervelkolom en knie. Enkele jaren geleden werd bij hem een niersteen verwijderd.