US OPEN. Djokovic moet zowaar een set prijsgeven tegen qualifier, ex-winnares Andreescu neemt eerste horde

Novak Djokovic heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De Servische nummer 1 van de wereld moest tegen de 18-jarige Deense qualifier Holger Vitus Nødskov Rune (ATP 145) zowaar een set prijsgeven, maar haalde het in vier sets: 6-1, 6-7 (5/7), 6-2 en 6-1. De wedstrijd duurde 2 uur en 16 minuten.

Djokovic kende de eerste set geen problemen, maar liep in set twee tegen een onverwacht blauwtje aan. De Servische veelwinnaar was echter niet van zijn melk en stelde in de derde en vierde set orde op zaken. In de tweede ronde wacht de Nederlander Tallon Griekspoor (ATP 121).

De 34-jarige Djokovic kan na zijn eindzeges op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon op de US Open de laatste hand leggen aan een grand slam, het winnen van alle grandslamtoernooien in één kalenderjaar. De 20-voudige grandslamwinnaar kan de eerste man sinds Rod Laver in 1969 worden die in dat huzarenstukje zou slagen. Djokovic zou de derde man met een grand slam achter zijn naam worden, na Laver (die ook nog in 1962 een grand slam lukte) en Don Budge (in 1938). Op Wimbledon veroverde Djokovic dit jaar zijn twintigste grandslamtitel, hij kwam zo op gelijke hoogte met Rafael Nadal en Roger Federer. Hen moet de Serviër alvast niet vrezen want zij zijn er niet bij in New York vanwege blessures.

Djokovic keert voor het eerst terug naar Flushing Meadows sinds hij vorig jaar gediskwalificeerd werd in zijn achtste finale tegen Pablo Carreño Busta, nadat hij uit frustratie per ongeluk een bal op een lijnrechter had geslagen.

Andreescu neemt eerste horde

De Canadese Bianca Andreescu (WTA 7) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. Andreescu versloeg in de eerste ronde op het hardcourt van New York de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 45) in drie sets: 7-5, 4-6 en 7-5. De wedstrijd nam 2 uur en 48 minuten in beslag. In de tweede ronde wacht voor het zesde reekshoofd de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 98).

De nog altijd maar 21-jarige Andreescu won de US Open in 2019. Nadien kende de Canadese wel een hele hoop tegenslag. Ze stond ruim een jaar aan de kant vanwege een knieblessure en maakte begin dit jaar haar rentree op de Australian Open, waar ze in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Op Roland Garros en Wimbledon verloor ze in de eerste ronde. In augustus zag ze af van deelname aan de Olympische Spelen omdat ze vanwege het coronavirus het risico niet wilde nemen naar Tokio af te reizen.

Barty naar tweede ronde

‘s Werelds nummer een Ashleigh Barty heeft zich dinsdag voor de tweede ronde van het US Open geplaatst. De 25-jarige Australische, die in juli Wimbledon op haar palmares bracht, had 1 uur en 18 minuten nodig voor een 6-1, 7-6 (9/7) zege tegen de 36-jarige Russische Vera Zvonareva (WTA-101), in 2010 runner-up op Flushing Meadows.

Om een plaats in de zestiende finales neemt Barty het op tegen de Deense Clara Tauson (WTA-78), die de Française Clara Burel (WTA-92) met 7-5 en 6-0 uitschakelde.

UITSLAGEN

Mannen - eerste ronde:

Novak Djokovic (Ser/N.1) - Holger Rune (Den) 6-1, 6-7 (5/7), 6-2, 6-1

Tallon Griekspoor (Ned) - Jan-Lennard Struff (Dui) 2-6, 7-6 (7/3), 4-6, 6-4, 7-5

Kei Nishikori (Jap) - Salvatore Caruso (Ita) 6-1, 6-1, 5-7, 6-3

Mackenzie McDonald (VSt) - David Goffin (Bel/N.27) 6-2, 7-5, 6-3

Aslan Karatsev (Rus/N.21) - Jaume Munar (Spa) 7-5, 1-6, 6-3, 6-2

Jordan Thompson (Aus) - Gianluca Mager (Ita) 4-6, 6-3, 7-5, 2-6, 7-6 (7/3)

Jenson Brooksby (VSt) - Mikael Ymer (Zwe) 7-5, 6-2, 5-7, 6-3

Taylor Fritz (VSt) - Alex De Minaur (Aus/N.14) 7-6 (7/4), 6-2, 1-6, 6-4

Hubert Hurkacz (Pol/N.10) - Egor Gerasimov (WRu) 6-3, 6-4, 6-3

Andreas Seppi (Ita) - Marton Fucsovics (Hon) 2-6, 7-5, 6-4, 2-6, 7-6 (15/13)

Denis Kudla (VSt) - Laslo Djere (Ser) 4-6, 6-3, 7-5, 7-6 (7/4)

Oscar Otte (Dui) - Lorenzo Sonego (Ita/N.20) 6-7 (8/10), 7-5, 7-6 (7/4), 7-6 (7/1)

Vasek Pospisil (Can) - Fabio Fognini (Ita/N.28) 2-6, 3-6, 6-1, 6-3, 7-6 (7/4)

Ilya Ivashka (WRu) - Tennys Sandgren (VSt) 7-6 (7/3), 6-3, 6-4

Corentin Moutet (Fra) - Stefano Travaglia (Ita) 6-4, 7-5, 7-6 (7/3)

Matteo Berrettini (Ita/N.6) - Jérémy Chardy (Fra) 7-6 (7/5), 7-6 (9/7), 6-3

Alexander Zverev (Dui/N.4) - Sam Querrey (VSt) 6-4, 7-5, 6-2

Albert Ramos (Spa) - Lucas Pouille (Fra) 6-1, 5-7, 5-7, 7-5, 6-4

Jack Sock (VSt) - Yoshihito Nishioka (Jap) 6-7 (5/7), 6-2, 6-4, 6-2

Alexander Bublik (Kaz/N.31) - Yannick Hanfmann (Dui) 6-0, 4-6, 6-2, 6-1

Gaël Monfils (Fra/N.17) - Federico Coria (Arg) 6-3, 6-2, 6-2

Steve Johnson (VSt) - Maximilian Marterer (Dui) 5-7, 7-6 (10/8), 7-6 (10/8), 6-3

Zachary Svajda (VSt) - Marco Cecchinato (Ita) 7-6 (8/6), 5-7, 6-4, 6-4

Jannik Sinner (Ita/N.13) - Max Purcell (Aus) 6-4, 6-2, 4-6, 6-2

Maxime Cressy (VSt) - Pablo Carreño (Spa/N.9) 5-7, 4-6, 6-1, 6-4, 7-6 (9/7)

Nikoloz Basilashvili (Geo) - Sebastian Korda (VSt) 6-2, 2-1 (opgave)

Lorenzo Musetti (Ita) - Emilio Nava (VSt) 6-7 (5/7), 6-4, 6-1, 6-3

Reilly Opelka (VSt/N.22) - Soonwoo Kwon (ZKo) 7-6 (7/3), 6-4, 6-4

Lloyd Harris (ZAf) - Karen Khachanov (Rus/N.25) 6-4, 1-6, 4-6, 6-3, 6-2

Ernesto Escobedo (VSt) - Pablo Cuevas (Uru) 6-1, 6-3, 6-1

Roberto Carballés Baena (Spa) - Tommy Paul (VSt) 7-6 (7/5), 6-2, 1-6, 6-3

Denis Shapovalov (Can/N.7) - Federico Delbonis (Arg) 6-2, 6-2, 6-3

Vrouwen - eerste ronde:

Ashleigh Barty (Aus/N.1) - Vera Zvonareva (Rus) 6-1, 7-6 (9/7)

Clara Tauson (Den) - Clara Burel (Fra) 7-5, 6-0

Shelby Rogers (VSt) - Madison Brengle (VSt) 6-4, 6-0

Sorana Cirstea (Roe) - Veronika Kudermetova (Rus/N.29) 7-6 (7/5), 3-6, 6-0

Sara Sorribes (Spa) - Karolina Muchova (Tsj/N.22) 6-2, 7-6 (7/3)

Hsieh Su-wei (TWN) - Claire Liu (VSt) 6-1, 6-4

Zhang Shuai (Chn) - Hailey Baptiste (VSt) 6-3, 6-4

Emma Raducanu (GBr) - Stefanie Vögele (Zwi) 6-2, 6-3

Belinda Bencic (Zwi/N.11) - Arantxa Rus (Ned) 6-4, 6-4

Martina Trevisan (Ita) - CoCo Vandeweghe (VSt) 6-1, 7-5

Misaki Doi (Jap) - Storm Sanders (Aus) 7-6 (7/3), 6-3

Jessica Pegula (VSt/N.23) - Anastasia Potapova (Rus) 6-2, 6-2

Anett Kontaveit (Est/N.28) - Samantha Stosur (Aus) 6-3, 6-0

Jil Teichmann (Zwi) - Cristina Bucsa (Spa) 6-3, 6-4

Fiona Ferro (Fra) - Nao Hibino (Jap) 6-1, 6-4

Iga Swiatek (Pol/N.7) - Jamie Loeb (VSt) 6-3, 6-4

Karolina Pliskova (Tsj/N.4) - Caty McNally (VSt) 6-3, 6-4

Amanda Anisimova (VSt) - Zarina Diyas (Kaz) 7-5, 6-2

Ajla Tomljanovic (Aus) - Katie Volynets (VSt) 6-3, 6-1

Petra Martic (Kro/N.30) - Dalma Galfi (Hon) 6-3, 6-2

Paula Badosa (Spa/N.24) - Alison Van Uytvanck (Bel) 6-4, 6-3

Varvara Gracheva (Rus) - Nuria Parrizas (Spa) 5-7, 6-0, 6-2

Anna Karolina Schmiedlova (Slk) - Ashlyn Krueger (VSt) 7-5, 6-7 (3/7), 6-3

Anastasia Pavlyuchenkova (Rus/N.14) - Alison Riske (VSt) 6-4, 6-2

Petra Kvitova (Tsj/N.10) - Polona Hercog (Sln) 6-1, 6-2

Kristyna Pliskova (Tsj) - Danka Kovinic (Mnt) 6-4, 6-3

Katerina Siniakova (Tsj) - Anastasija Sevastova (Let) 7-6 (8/6), 6-3

Maria Sakkari (Gri/N.17) - Marta Kostyuk (Oek) 6-4, 6-3

Greet Minnen (Bel) - Nadia Podoroska (Arg) 6-4, 1-6, 6-3

Liudmila Samsonova (Rus) - Katie Boulter (GBr) 6-3, 6-2

Lauren Davis (VSt) - Viktoriya Tomova (Bul) 6-2, 2-6, 6-3

Bianca Andreescu (Can/N.6) - Viktorija Golubic (Zwi) 7-5, 4-6, 7-5