LIVE. De eerste schooldag: 149.549 jonge Limburgers gaan terug ‘normaal’ naar school

Vandaag gaan 149.549 kinderen en jongeren weer naar school in Limburg. Het geraamde aantal kleuters in Limburgse scholen op 1 september 2021 is 28.317: dat zijn er 238 minder dan op 1 september 2020. In het lager onderwijs starten woensdag 59.139 leerlingen, oftewel 50 leerlingen meer dan vorig jaar. In het secundair onderwijs is de stijging sterker: daar starten woensdag 62.094 leerlingen. Dat zijn er 771 meer dan in september 2020.