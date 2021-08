Antwerp haalt Ally Samatta (ex-KRC Genk) terug naar België

Mbwana Ally Samatta is de nieuwe spits van Antwerp. De Tanzaniaan komt over van het Turkse Fenerbahçe op huurbasis, Antwerp bedong ook een aankoopoptie. In het verleden speelde Samatta vijf seizoenen voor Racing Genk, waarmee hij een titel en een supercup won. Hij werd ook een keer topschutter van de Jupiler Pro League.

Antwerp blijft vriend en vijand verbazen op de transfermarkt. Na Nainggolan, Engels en Balikwisha haalt het nu ook Ally Samatta terug naar België. De Tanzaniaan komt over van Fenerbahçe, waar hij vijf keer tot scoren kwam in 27 competitiematchen.

© Jan Van der Perre

Samatta kende zijn grootste successen bij Racing Genk. De spits werd in 2019 kampioen met de Limburgers en werd in datzelfde seizoen ook topschutter van de competitie. In de winter van 2020 nam de Engelse club Aston Villa hem over voor zo’n 10,5 miljoen euro. Hij kon er echter nooit doorbreken en werd in de zomer die erop volgde verhuurd aan de Turkse topploeg Fenerbahçe, dat hem begin deze zomer overnam voor 6 miljoen euro. Nu keert Samatta dus terug naar België. Hij maakt de overstap naar de Bosuil. Antwerp huurt hem en heeft ook aankoopoptie bedongen.