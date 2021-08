Elf projecten Schaffen dingen naar steun uit budget burgerprojecten

Elf projecten dingen naar steun van de stad Diest in het kader van het budget voor burgerprojecten. In september en oktober kan je online je stem uitbrengen.

Het stadsbestuur van Diest wil in elke deelgemeente en ook in Diest-centrum ideeën van inwoners stimuleren en helpen realiseren. De stad heeft daarvoor een budget van 300.000 euro beschikbaar.Schaffen komt dit jaar als eerste aan de beurt. In totaal zijn dus elf projecten voor deze deelgemeente ingediend. In september en oktober kan je stemmen op https://diestdurft.be/In 2022 komen Webbekom en Deurne aan de beurt, in 2023 Kaggevinne en Diest-centrum en in 2024 Molenstede. LW