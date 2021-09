Steven Van Gucht over start van schooljaar: “Leg die dikke trui nog niet al te ver weg”

Ook op koude dagen is ventilatie belangrijk en daarom zullen we ook deze winter leerlingen met een jas in de klas zien. — © BELGAIMAGE

Hasselt

Scholen open, geen mondmaskers in de klas, en de herfst die voor de deur staat: moeten we ons zorgen maken over een vierde golf? Of heeft de vaccinatiecampagne de situatie volledig veranderd? We legden drie vragen over corona en de start van het schooljaar voor aan viroloog Steven Van Gucht.