Een verrassing van formaat dinsdagmiddag in het Tongerse assisenhof tijdens de preliminaire zitting over de moord op Silvio Aquino. De voortvluchtige vijfde verdachte Dragisa Hamidovic (42) is maandagnacht gearresteerd in de Spaanse badplaats Blanes in Gerona. Het proces, waarvan de start op 24 september gepland was, zal nu pas volgend jaar plaatsvinden.