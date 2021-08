Zo probeert Nederlands gerecht 32 jaar oude moord op te lossen

Met indrukwekkende beelden worden bezoekers van de kermis in het Nederlandse Budel, in Noord-Brabant, 32 jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Tijdens de kermis toen werd de 32-jarige Marie Louise ‘Wies’ Hensen gewurgd. Speurders hebben nu een reconstructie gefilmd. Met een virtuele bril wordt iedereen die dat wil meegenomen naar de plaats delict. “Zo hopen we dat mensen die toen in de buurt waren, zich toch nog zaken kunnen herinneren die nuttig zijn voor het onderzoek”, zegt de Nederlandse politie.