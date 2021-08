Kampeerders verrast wanneer onverwachte ‘gast’ op bezoek komt in tent: “Voor jou hebben we geen slaapzak mee”

Kampeerders verrast wanneer onverwachte ‘gast’ op bezoek komt in tent: “Voor jou hebben we geen slaapzak meegenomen” — © ViralHog via KameraOne

Dat was even schrikken voor deze kampeerders in de Amerikaanse staat Wisconsin. Op een bepaald ogenblik kregen ze het gezelschap van een jong hert dat duidelijk geen schrik had van mensen. Vermoedelijk was het dier op zoek naar voedsel. “Voor jou hebben we geen slaapzak meegenomen”, grapten de mannen, die konden lachen met het voorval. Na even rondsnuffelen besloot het dier uiteindelijk de tent te verlaten.