Bouwvakkers vinden coronamaatregelen te streng: "Mogen samen op café, maar niet in camionette"

Bouwvakkers snappen niet dat ze vanaf morgen samen op café aan de toog mogen zitten maar 's anderendaags niet samen in de werkcamionette naar de werf mogen rijden. De versoepelingen in de exitstrategie zijn er voor de privé, maar belemmeren het werk. Dat zeggen de Limburgse Bouwunie én Confederatie Bouw. Er rijden dus meer bouwbusjes op onze wegen omdat ze niet vol mogen zitten. Bovendien is het aantal aannemers per locatie nog altijd beperkt wat voor vertragingen en prijsstijgingen zorgt.