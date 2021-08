Een verrassing van formaat in aanloop naar het assisenproces rond de moord op Silvio Aquino. Zo is de vijfde beklaagde in de moordzaak, die al sinds augustus 2015 voortvluchtig was, vanmorgen opgepakt in Spanje. Het gerecht heeft om zijn uitlevering gevraagd, daarna moet hij nog in ons land verhoord worden. Het assisenproces dat normaal gezien donderdag zou starten in Tongeren is daarom uitgesteld.