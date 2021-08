Bram Degrieck (Het Plan - B) op de gemeenteraad in De Panne. — © Thijs Pattyn

De Panne

De tweede historische gemeenteraad in amper één week kon dinsdagavond duidelijk maken wie nu eigenlijk de échte burgemeester van De Panne is. Er was alvast één opvallende afwezige: huidig burgemeester Ann Vanheste (Lijst Burgemeester). Zij lijkt zo na een bestuursperiode van amper een week de sjerp weer af te staan aan de ontslagen burgemeester Bram Degrieck (Het Plan - B).